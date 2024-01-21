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В Рубцовске задержали местного жителя по подозрению в распространении наркотиков

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В Рубцовске задержали местного жителя по подозрению в распространении наркотиков

Мужчина работал наркокурьером.

Источник фото: unsplash.com

Сотрудники полиции изъяли у 35-летнего жителя Рубцовска свёртки с наркотическим веществом общей массой в 4 грамма, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

На момент задержания мужчина имел при себе 16 свертков, наличие в них наркотика было доказано экспертизой.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупной размере», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Подозреваемый заключён под стражу.

Взято отсюда.

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