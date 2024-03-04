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В Самарской области могли подорвать железнодорожный мост через реку Чапаевка

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В Самарской области могли подорвать железнодорожный мост через реку Чапаевка

Фото: pixabay.com

По данным источника, на месте происшествия работала Росгвардия и саперы, в области объявлен план “Загорск”. Неизвестные якобы пытались подорвать опору моста

В Самарской области произошло ЧП на железной дороге. По неподтвержденным данным, 4 марта на перегоне Звезда – Чапаевск неизвестные подорвали опору ж/д моста через реку Чапаевка, сообщает 63.ru .

Местные жители жалуются на задержку электричек и поездов. Часть составов пустили через Жигулевск, задержка может составлять около двух часов. При этом часть других электричек стоит.

По информации Telegram-канала Baza , в результате взрыва повреждены металлоконструкции моста и ограждение. Предварительно, там было заложено СВУ.

Ранее сообщалось, что утром 2 марта в Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме на Пискаревском проспекте. Причиной мог стать беспилотник.

Взято отсюда.

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