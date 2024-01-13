В селе Чарышское сотрудники МЧС спасли людей при пожаре

Инцидент произошел накануне ночью.
Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Селе Чарышское Алтайского края загорелся частный жилой дом, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Огонь затронул стены и крышу дома, в результате чего двух женщин пожарные эвакуировали через окно.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров, в тушении участвовало 5 человек личного состава, использовались 2 единицы техники.
Причины случившегося — устанавливаются.
Взято отсюда.
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