В селе Чарышское сотрудники МЧС спасли людей при пожаре

Инцидент произошел накануне ночью.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Селе Чарышское Алтайского края загорелся частный жилой дом, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Огонь затронул стены и крышу дома, в результате чего двух женщин пожарные эвакуировали через окно.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров, в тушении участвовало 5 человек личного состава, использовались 2 единицы техники.

Причины случившегося — устанавливаются.

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости алтая и алтайского края сегодня ,