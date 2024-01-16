В селе Краснощёково на пожаре погибли двое маленьких детей

К моменту прибытия пожарных расчётов, из-под крыши уже валил густой дым.
В полыхающем доме пожарные обнаружили двоих детей и их 19-летнюю мать. По словам соседей, женщина ждала ещё одного ребёнка. Спасатели вытащили пострадавших через окно и передали их медикам. Мальчики двух и трёх лет на тот момент были ещё живы. Женщина госпитализирована. Причины возгорания будут выяснять дознаватели и специалисты пожарной лаборатории.
Елена Лопатина
Взято отсюда.
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