В селе Краснощёково на пожаре погибли двое маленьких детей

К моменту прибытия пожарных расчётов, из-под крыши уже валил густой дым.

В полыхающем доме пожарные обнаружили двоих детей и их 19-летнюю мать. По словам соседей, женщина ждала ещё одного ребёнка. Спасатели вытащили пострадавших через окно и передали их медикам. Мальчики двух и трёх лет на тот момент были ещё живы. Женщина госпитализирована. Причины возгорания будут выяснять дознаватели и специалисты пожарной лаборатории.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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