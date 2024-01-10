В селе Шебалино Бийского района местный житель напал на фельдшера скорой помощи

Ночью бригада отправилась на вызов к женщине, получившей бытовые травмы.

Её родственник в алкогольном опьянении начал проявлять агрессию по отношению к медикам. Он схватил 32-летнюю сотрудницу скорой за воротник и толкнул, фельдшер едва не упала в открытый погреб. Поднявшись, она выбежала на улицу и позвала на помощь водителя скорой. Вместе они забрали пациентку и доставили в больницу. По факту инцидента организована прокурорская проверка.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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