В Шахтах Ростовской области загорелся полиэфирный завод, есть пострадавшие

Фото: vk.com/shahty_ru

Несколько человек пострадали при пожаре на заводе. Пожар локализовали на площади 360 “квадратов”, тушение возгорания продолжается

В Шахтах Ростовской области 17 января загорелся полиэфирный завод “Авангард” в поселке Гидропровод. Пожар начался в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек, сообщает ” КП-Ростов-на-Дону “.

Огонь на заводе возник утром около 11.30 по местному времени. По словам местных, в цеху, где начался пожар, работает около ста человек, всей людей эвакуировали. Жилые дома не пострадали, однако есть разрушения в производственном здании.

По разной информации, пострадали от двух до семи человек. Так, по данным Baza , пострадало семь людей. Их состояние не уточняется.

Завод в Шахтах открыли менее года назад, в июне 2023 года. Это первый полиэфирный завод в России.

Ранее сообщалось, что 10 января в Барнауле произошел пожар на территории шинного комбината. В одном из цехов замкнул электродвигатель.

Взято отсюда.

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