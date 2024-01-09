В Сибири утром произошло землетрясение магнитудой 4,3

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Землетрясение произошло в районе малонаселенного пункта, где проживает менее 12,5 тысяч человек. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет

В Республике Тува утром зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Оно произошло в 06.48 по местному времени, сообщает 19rusinfo.ru .

Подземные толчки зафиксированы на 117 км восточнее села Усть-Ужеп Каа-Хемского района. По информации ” КП-Красноярск “, колебания земной поверхности не ощутили.

Ранее сообщалось, что утром 18 декабря землетрясение произошло в Кемеровской области. Эпицентр зафиксировали на юго-восточной окраине поселка Шерегеш, там максимальная магнитуда достигла 4,5 баллов.

Взято отсюда.

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