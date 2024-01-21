В соцсетях появились подробности бийского ДТП на Коммунальном мосту

В бийских соцсетях появилась видеозапись момента столкновения легковушки с трамваем на Коммунальном мосту. Подробности инцидента рассказали в городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что за рулем автомобиля ВАЗ-2112 находился 27-летний водитель. Мужчина ехал с семьей в направлении улицы Шишкова, но не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и допустил столкновение с электротранспортом.

В результате инцидента в горбольницу попали два пассажира из машины: 33-летняя девушка и 12-летний ребенок. Водитель также получил травмы, но не госпитализирован.

По факту инцидента проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и детали происшествия.

В соцсетях жители региона возмутились поведением остальных горожан на Коммунальном мосту.

«Просто посмотрите, сколько водителей уехало дальше, не оказав помощь. Ужас», – прокомментировали бийчане видео с камер наружного наблюдения.

Другие парировали, что остановка на мосту запрещена, да и во многих случаях можно сделать пострадавшим только хуже – в результате еще и окажешься виноватым.

Видео: Бийск 22

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Взято отсюда.

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