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В Советском районе сотрудники МЧС встретились с учащимися школ

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В Советском районе сотрудники МЧС встретились с учащимися школ

Уроки состоялись 1 марта 2024 года.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники 23 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Алтайскому краю провели открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности для школьников.

Встречи были посвящены Всемирному дню гражданской обороны. Спасателей приняли несколько районных школ.

Детям рассказали о правилах пожарной безопасности в быту, показали видеофильмы, а также спецтехникк, применяемую в тушении пожаров.

Взято отсюда.

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