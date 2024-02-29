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В Таиланде 36-летняя россиянка умерла на пляже при загадочных обстоятельствах

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В Таиланде 36-летняя россиянка умерла на пляже при загадочных обстоятельствах

Фото: pixabay.com

Местные СМИ утверждают, что коленки женщины были окровавлены, а из ее носа шла кровь. Рядом с местом происшествия нашли ее личные вещи и электросамокат

На пляже в Таиланде нашли мертвой 36-летнюю россиянку. По данным местных СМИ, ее обнаружили лежащей в воде на спине, передает MK.ru .

Утверждается, что житель провинции Чонбури увидел женщину в воде при сборе мусора 28 февраля. На ней был спортивный костюм и кроссовки, оба колена женщины были окровавлены, а из носа шла кровь.

Местные правоохранители установили, что погибшей оказалась 36-летняя Алла К. Она находилась в таком состоянии около шести часов, рядом с местом ЧП нашли электросамокат, куртку с деньгами, поясную сумку с двумя телефонами и плеером, банку пива в пакете и марихуану.

Россиянка жила в районе Банг Сарай, ее часто видели местные жители. Сейчас женщину доставили в Бангкок, где проведут вскрытие и установят причину смерти.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обнаружили тело 22-летнего российского туриста. Его сбил скоростной катер на Паттайе.

Взято отсюда.

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