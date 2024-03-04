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В Тальменском районе местному жителю предъявлено обвинение в убийстве пожилого соседа

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В Тальменском районе местному жителю предъявлено обвинение в убийстве пожилого соседа

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 42-летнему жителю Тальменского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 23 февраля 2024 года обвиняемый совместно с соседом распивали спиртное в одном из сел Тальменского района. После того, как 75-летний хозяин дома стал нелицеприятно отзываться о друге обвиняемого, а потом и вовсе выгонять мужчину, злоумышленник имеющимся при себе ножом нанес не менее 10 ударов в жизненно-важные органы потерпевшего. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Испугавшись содеянного, обвиняемый ушел домой, но через некоторое время решил вернуться, чтобы скрыть следы преступления. Он накрыл тело соседа покрывалом, после чего поджег.

По ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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