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В Тальменском районе несовершеннолетняя предстала перед судом по обвинению в хищении денежных средств у местного жителя

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В Тальменском районе несовершеннолетняя предстала перед судом по обвинению в хищении денежных средств у местного жителя

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российский Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Тальменского района. Девушка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину) и п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем).

По данным следствия, 18 октября 2023 года в районном поселке Тальменка компания молодых людей, в числе которых была обвиняемая, познакомилась на улице с местным жителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Узнав, что мужчина получил заработную плату и на его счету имеются значительные денежные средства, девушка взяла у него мобильный телефон и, войдя в приложение банка, перевела деньги на свой счет и счета своих знакомых в общей сумме более 26 тысяч рублей. Кроме того, воспользовавшись тем, что потерпевший уснул на уличной лавке, обвиняемая тайно похитила из кармана его одежды 5 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем направлено представление в органы профилактики об устранении причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетней преступлений.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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