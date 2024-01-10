В Татарстане подростка подозревают в подготовке к нападению на школу

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Известно, что мальчик не состоял на учете и рос в полной семье. Предварительно, у него нашли тетрадь, в которой он описывал план убийства своих одноклассников

В Татарстане задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в подготовке к нападению на школу. По версии следствия, он готовился к этому с весны 2022 года, сообщает ” Царьград “.

Предварительно, дома у школьника в Кукморе нашли два ножа, топор, ноутбук, перцовый баллончик, балаклаву, тактические перчатки и тетрадь с записями. При этом он собирал информацию об изготовлении СВУ и способах совершения убийства в интернете, сообщает Telegram-канал Baza .

Известно, что мальчик жил в полной семье и у него есть проблемы со слухом. Предполагается, что он стеснялся своего слухового аппарата и отрастил волосы, чтобы прикрыть его.

По данным Telegram-канала, уголовное дело по статье “Подготовка к убийству двух или более лиц” было возбуждено 5 января.

Похожая ситуация произошла в Подмосковье, где силовики предотвратили стрельбу в школе Егорьевска. По предварительным данным, там также на учащихся планировал напасть 15-летний подросток.

Взято отсюда.

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