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В Топчихинском районе автомобиль съехал в кювет и сбил двух человек

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В Топчихинском районе автомобиль съехал в кювет и сбил двух человек

Фото: t.me/incident22

Водители автомобилей не справились с управлением и друг за другом съехали в кювет. Пострадавшие в результате ДТП женщины получили травмы различной степени тяжести

В Топчихинском районе Алтайского края на трассе произошло двойное ДТП: водители легковых авто “Опель” и “Акура” не справились с управлением и съехали в кювет. В результате водитель второй машины наехал на стоявших вблизи “Опеля” людей, сообщает ” Инцидент Барнаул “.

За рулем автомобиля “Опель” находился 33-летний мужчина. Машина двигалась со стороны Барнаула в направлении Алейска, однако водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Ехавший позади “Акура” под управлением 28-летнего мужчины также совершил съезд в кювет, где наехал на двух женщин 34 и 37 лет. В каком состоянии пострадавшие не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в районе барнаульского поселка Черницк 1 января произошло ДТП . В результате столкновения двух легковушек травмы получили пять человек, двоих госпитализировали.

Взято отсюда.

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