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В Третьяковском районе в результате аварии скончались четыре человека

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В Третьяковском районе в результате аварии скончались четыре человека

По требованию прокурора края Антона Германа, в регионе проведут проверку смертельного ДТП.

На федеральной трассе между Змеиногорском и райцентром Староалейское, в трёх километрах от села, столкнулись две легковых машины. Автомобиль «Тoyota Premio» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тоyota Camry», а после задел ещё «Тоyota Corona». В результате ДТП, водитель и три пассажира выехавшей на встречку машины скончались. Ещё три человека получили травмы. Подробности аварии ещё выясняются. По факту смертельного ДТП краевой следком и прокуратура проводят проверку.

Ольга Будзович

Взято отсюда.

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