реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Воронеже тело 17-летней девушки нашли в сумке возле мусорных баков

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Воронеже тело 17-летней девушки нашли в сумке возле мусорных баков

Фото: t.me/susk36vrn

Предполагается, что с девушкой расправились в ее съемной квартире. Там якобы обнаружили замытые следы крови и паспорт убитой

В Воронеже ночью 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе нашли тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.

По данным Telegram-каналов, тело убитой было сложено пополам, связано веревкой и лежало в большой хозяйственной сумке. На ногах и голове девушки были пакеты, передает Life.ru .

Предварительно, убитая была уроженкой Новомосковска Тульской области. В Воронеже она снимала квартиру, где с ней, вероятно, и расправились.

Правоохранители разыскивают человека, причастного к преступлению. По предварительной информации, им может быть 28-летний мужчина из Мичуринска Тамбовской области, однако, что связывало возможного убийцу и девушку, пока неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Виновному может грозить до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожительницы, замаскированном под безвестное исчезновение. Он спрятал ее тело в подполе и присыпал землей.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , алтай новости происшествия ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Остров сокровищ. Какие богатства таят в себе недра Алтайского края и почему промышленникам трудно их освоить

23.01.2024

 Интересное

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

23.01.2024

 Интересное

Покатушки в санях, гонка на картах и реки сбитня. Куда сходить и как отметить Татьянин день в Барнауле

23.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайский депутат уволился из школы после двух месяцев работы

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае объединят два педагогических вуза

23.01.2024

 Новости Барнаул

Крупный пожар произошел в уникальной Белоярской крепости Новоалтайска

23.01.2024

 Новости Барнаул

Жители Алтайского края смогут задать вопросы по защите своих прав от действий кредиторов

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Китае произошло серьезное землетрясение, которое ощущалось в соседних странах

23.01.2024

 Новости Барнаул

Сотрудник таможни Алтайского края отказался от взятки в тысячу долларов

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске