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В условиях непогоды сотрудники Госавтоинспекции непрерывно продолжают контролировать дорожную обстановку

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В условиях непогоды сотрудники Госавтоинспекции непрерывно продолжают контролировать дорожную обстановку

Мокрый снег, дождь, сильный порывистый ветер обрушились на территорию всего Алтайского края. Такие неблагоприятные погодные условия заметно осложнили ситуацию на дорогах.

В условиях непогоды Госавтоинспекцией были  приняты дополнительные меры, направленные на обнаружение и своевременное реагирование на угрозы безопасности дорожного движения. В частности, в круглосуточном режиме проводился мониторинг и анализ информации о текущем состоянии автодорог. При существенном ухудшении дорожно-транспортной ситуации из-за непогоды сотрудники Госавтоинспекции принимали все возможные меры для ликвидации заторовых ситуаций и восстановления бесперебойного движения автотранспорта.

Кроме того, инспектора оказывали помощь и пассажироперевозящему транспорту. Так, в 00 часов 15 минут на 80 км автодороги А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан»  автобус «Сетра», следовавший по маршруту «Белокуриха – Яровое», допустил съезд в кювет. В момент ДТП в салоне находилось 22 пассажира, в том числе 1 несовершеннолетний. Сотрудниками было оперативно принято решение о размещении пассажиров на автовокзале села Павловска.

Подобная ситуация сегодня ночью произошла и в Целинном районе. В 03 часа 28 минут на 92 км автодороги К-05 «Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области» автобус «Кия Гранбирд», следующий по маршруту «Кемерово – Горно-Алтайск», допустил съезд в кювет. В момент ДТП в салоне транспортного средства находилось 13 пассажиров, все они были доставлены в пункт временного размещения села Целинного.

После завершения работ по возврату автобусов на проезжую часть и проверки их технического состояния движение по маршрутам было продолжено.

Взято отсюда.

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