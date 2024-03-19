реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Забайкалье подросток на иномарке устроил дрифт на футбольном поле

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Забайкалье подросток на иномарке устроил дрифт на футбольном поле

Фото: Telegram-канал МВД по Забайкальскому краю

Нарушителя запечатлели жители соседнего дома. На кадрах видно, как водитель в темное время суток наворачивал круги по школьному стадиону

В Чите засняли водителя иномарки, который дрифтовал на школьном футбольном поле, сообщает пресс-служба МВД Забайкалья в Telegram -канале.

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как машина заезжает на зеленое футбольное поле, а потом водитель отправляет авто в управляемый занос. После этого автомобиль выезжает на дорогу и скрывается.

Полицейские разыскали автомобилиста. Им оказался 16-летний подросток. Молодой человек полностью признал свою вину. Против него составили административный протокол.

Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Юноше грозит штраф до 16 тысяч рублей.

Кроме того, в ведомстве решают вопрос о привлечении к к административной ответственности родителей подростка.

Ранее в Алтайском крае на новом гоночном треке в Павловском районе прошли первые соревнования по дрифту. В них приняли участие пилоты из Барнаула, Кемерово и Новосибирска.

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости алтая сегодня видео ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Пассажир Уральских авиалиний умер во время полета

Самолет. Полет. Фото: pixabay.com После посадки самолета бригада медиков зафиксировала…

В Забайкалье подросток на иномарке устроил дрифт на футбольном…

Дрифт на стадионе Фото: Telegram-канал МВД по Забайкальскому краю Нарушителя…

Умер комментатор и спортивный журналист Василий Уткин

Василий Уткин Фото: vk.com/egrisi_afc Комментатор скончался в кардиологическом отделении больницы…

День весеннего равноденствия 2024: когда будет, приметы и запреты

Равноденствие. Небо. Закат Фото: pixabay.com Издревле люди считают, что весеннее…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp