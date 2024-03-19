В Забайкалье подросток на иномарке устроил дрифт на футбольном поле

Фото: Telegram-канал МВД по Забайкальскому краю

Нарушителя запечатлели жители соседнего дома. На кадрах видно, как водитель в темное время суток наворачивал круги по школьному стадиону

В Чите засняли водителя иномарки, который дрифтовал на школьном футбольном поле, сообщает пресс-служба МВД Забайкалья в Telegram -канале.

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как машина заезжает на зеленое футбольное поле, а потом водитель отправляет авто в управляемый занос. После этого автомобиль выезжает на дорогу и скрывается.

Полицейские разыскали автомобилиста. Им оказался 16-летний подросток. Молодой человек полностью признал свою вину. Против него составили административный протокол.

Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Юноше грозит штраф до 16 тысяч рублей.

Кроме того, в ведомстве решают вопрос о привлечении к к административной ответственности родителей подростка.

Ранее в Алтайском крае на новом гоночном треке в Павловском районе прошли первые соревнования по дрифту. В них приняли участие пилоты из Барнаула, Кемерово и Новосибирска.

Взято отсюда.

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