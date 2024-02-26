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В Змеиногорском районе произошла смертельная авария

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В Змеиногорском районе произошла смертельная авария

Утром 26 декабря в Змеиногорском районе произошло страшное смертельное ДТП.

Будучи за рулем автомобиля «Тойота Корона Премио», водитель, двигаясь со стороны Змеиногорска в направлении села Староалейское выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с иномаркой «Тойота Камри».

В результате аварии погибли 4 человека и 3 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют всё обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные. По данному факту ДТП назначено проведение проверки.

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Взято отсюда.

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