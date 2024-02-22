В Зональном районе несовершеннолетний признан виновным в убийстве односельчанина

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю Зонального района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием и судом установлено, что днем 3 мая 2023 года в одном из сел Зонального района у несовершеннолетнего в ходе распития у себя дома спиртного произошёл конфликт с местным жителем. Из-за оскорбительных высказываний в адрес его матери юноша стал избивать мужчину, нанося ему множественные удары руками и ногами, а также металлическими предметами в область головы и тела. От полученных телесных повреждений 53-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

После произошедшего несовершеннолетний с целью скрыть следы убийства вместе со своим 44-летним знакомым закопали тело мужчины на приусадебном участке. Однако уйти от ответственности им не удалось, спустя несколько дней тело потерпевшего с признаками насильственной смерти было обнаружено, подросток дал признательные показания в совершении преступления.

Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание и признал несовершеннолетнего подсудимого виновным в убийстве, назначив ему наказание виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Его знакомой, помогавший в укрывательстве особо тяжкого преступления, признан виновным по ч.2 ст. 316 УК РФ и ему назначено наказание виде штрафа.

Взято отсюда.

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