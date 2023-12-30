В Зональном районе произошло смертельное ДТП с ВАЗом

Фото: В Курсе 22

Легковушка в результате ДТП получила серьезные механические повреждения корпуса и практические превратилась в груду металла

29 декабря около 16.30 в Зональном районе на трассе Бийск – Барнаул произошло смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал “В курсе 22” .

По предварительным данным, водитель ВАЗ – 2115 не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в дорожную Газель, в которой помимо водителя находились две женщины.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Также в аварии есть пострадавшие.

Ранее сообщалось , что утром 29 декабря в Рубцовске произошло ДТП: столкновение транспортных средств. В результате ДТП пострадали четыре человека – им потребовалась медицинская помощь.

Взято отсюда.

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