В Зональном районе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля

29 декабря произошло смертельное ДТП на трассе Бийск – Барнаул в Зональном районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2115 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗелью дорожной службы, пишет сообщество «ВКурсе22». В результате спецтранспорт, где было два пассажира, слетел с дороги в кювет.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте, два человека госпитализированы

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Взято отсюда.

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