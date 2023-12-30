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В Зональном районе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля

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В Зональном районе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля

29 декабря произошло смертельное ДТП на трассе Бийск – Барнаул в Зональном районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2115 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗелью дорожной службы, пишет сообщество «ВКурсе22». В результате спецтранспорт, где было два пассажира, слетел с дороги в кювет.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте, два человека госпитализированы

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