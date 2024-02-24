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ВЦИОМ провел среди россиян опрос о целях и поддержке СВО

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Каждый пятый в качестве цели назвал защиту новых регионов

24 февраля 2024, 19:4469Сохранить в закладки

ВЦИОМ провел среди россиян опрос о целях и поддержке СВО

В день двухлетней годовщины начала спецоперации, 24 февраля, ВЦИОМ опубликовал опрос, посвященный этой теме. По данным опроса, уровень поддержки решения о проведении СВО среди россиян составил 68% (плюс 3 п. п. к показателю 2022 года).

Из каждых десяти опрошенных четверо считают, что цель СВО — защита России, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО. Каждый пятый в качестве цели назвал защиту новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). 15% уверены, что Москва стремится изменить политический курс Киева.

«Большинство опрошенных согласны с тем, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО России на Украине (72%). Противоположной позиции придерживаются 19% наших сограждан», — отмечается в сообщении.

Две трети россиян выступают за идею, что надо жить по принципу «Всё для фронта, всё для победы!» (64%), 28% с этим не согласны.

Взято Источник
25.02.2024

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