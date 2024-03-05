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Ведется мониторинг лесов с использованием космических технологий в Омской области

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Ведется мониторинг лесов с использованием космических технологий в Омской области

Отделом ДН и ГИС филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» началось дешифрирование космических снимков территорий Омской области в Саргатском, Черлакском, Степном, Тарском и Крутинском лесничествах. Общая площадь составляет более 600 тыс. га или 35% от общей запланированной площади на 2024 год в данном регионе. При анализе снимков основными факторами исследования в рамках Государственного лесопатологического мониторинга (ГЛПМ) выступают повреждения, наносимые хвойно-листогрызущими насекомыми, погодные условия, почвенно-климатические факторы, а также лесные пожары, произошедшие в предыдущем году.

В работе будут использоваться векторные данные границы лесных пожаров, полученные от ФБУ «Авиалесоохраны» из системы ИСДМ-Рослесхоз. Полевые обследования лесных участков запланированы на летний и осенний периоды текущего года.

Результаты дистанционного наблюдения будут включать предварительные данные о пространственном распределении лесных участков, их состоянии, которое будет характеризоваться как поврежденные или погибшие с использованием материалов космической съемки.

Взято отсюда.

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