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Вертолет Ми-8 с 20 пассажирами разбился в Магаданской области

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Вертолет Ми-8 с 20 пассажирами разбился в Магаданской области

Фото: pixabay.com

На борту находились рабочие одного из местных рудников. О судьбе большинства людей, которые находились на борту, пока ничего не известно

В Магаданской области вертолет Ми-8 с 20 пассажирами потерпел крушение в Магаданской области. По предварительным данным, погибли как минимум два человека, еще двое могли получить тяжелые травмы, передает ” Коммерсант “.

Вертолет принадлежит компании “Дальнереченск Авиа”. По неподтвержденной информации, он упал в районе Кварцевой горы в Северо-Эвенском районе, совершая полет по маршруту от сопки до Омсукчана. В качестве причин трагедии рассматривают сложные метеоусловия, неисправность техники и человеческий фактор.

Как пишет Mash , пилоты сообщили об отказе двигателя на 13-м километре полета из-за снежного заряда. Утверждается, что из 20 человек 17 были рабочие. Вертолету пришлось совершить экстренную посадку.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области рухнул военный самолет Ил-76. В нем находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Борт потерпел крушение при взлете, когда у него загорелся один из двигателей. Все 15 человек погибли.

Взято отсюда.

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