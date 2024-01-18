реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Весь город — сплошной каток». Барнаульцы жалуются на гололед, а в мэрии уверяют: дороги чистят регулярно

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Чем дальше от центра, тем хуже обстановка, отмечают горожане

«Весь город — сплошной каток». Барнаульцы жалуются на гололед, а в мэрии уверяют: дороги чистят регулярно

Из-за постоянных перепадов температур в Барнауле все дороги покрылись льдом. Горожане отмечают, что передвигаться пешком по городу стало невозможно. Жительница краевой столицы Анна Александрова написала обращение с просьбой почистить дороги у детского садика — его текст опубликовала группа Barnaul 22 во «ВКонтакте».

— Посмотрите на дороги к садику № 231. Невозможно проехать на машине и пройти с ребенком — очень скользко, можно упасть и что-нибудь сломать, — пишет неравнодушная горожанка.

«Весь город — сплошной каток». Барнаульцы жалуются на гололед, а в мэрии уверяют: дороги чистят регулярно

Барнаульцы поддержали Анну в комментариях. Например, пользовательница Наталья Вольф отмечает:

— У нас весь город — сплошной каток: хоть в центре, хоть где. И никому дела нет.

Об этом же пишет Анна Палкина:

— Такая ситуация, можно сказать, везде. Вчера была в трех разных частях города — состояние тротуаров и дворов ужасное. Про маломобильных граждан подумать страшно. А от того, чем посыпают, одна грязь.

А барнаульский студент Егор Соломатов теперь добирается до вуза на коньках — толщина льда на тротуарах позволяет.

Сегодня, 18 января, пресс-служба мэрии в третий раз за три дня отчиталась об обработке и чистке дорог. Уточняется, что 120 дорожников посыпали тротуары на десятках улиц города.

— Накануне, 17 января, на городских дорогах и тротуарах работало более 90 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Первоочередным порядком обрабатывались тротуары на городских улицах, — сообщают в мэрии.

Вместе с этим сотрудники МЧС советуют барнаульцам не спешить во время ходьбы и не держать руки в карманах — и даже снимают юмористические ролики про гололед. Такое видео опубликовали в телеграм-канале «МЧС Алтайского края».

Из-за погодных условий и льда на дорогах в Алтайском крае участились ДТП. Накануне в Троицком районе на Чуйском тракте при лобовом столкновении пострадали два человека. По предварительным данным, виновник ДТП выехал на встречку, чтобы совершить обгон, и влетел в другое авто.

Взято Источник
19.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Вырвала клок и душила: бийчанки подрались из-за детей, не поделивших качели

19.01.2024

 Новости Алтай

Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

19.01.2024

 Новости Алтай

Безопасный спуск: в Бийске убрали наледь с лестниц

19.01.2024

 Новости Алтай

Программу «Земский учитель» продлили до 2030 года из-за ее востребованности

19.01.2024

 Новости Алтай

Актера сериалов “Две судьбы” и “Каменская” задержали за хранение наркотиков

19.01.2024

 Новости Алтай

В Иркутской области исследователи потеряли радиационный источник с цезием-137

19.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае могут повысить стоимость обучения в вузах

19.01.2024

 Новости Алтай

66-летний житель Москвы надругался над 22-летним другом своей дочери

19.01.2024

 Новости Алтай

Проект «Формирование комфортной городской среды» продлили в Алтайском крае

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске