Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ветер до 100 км/ч, дождь и метели. Алтайский край ждет штормовая погода

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ветер до 100 км/ч, дождь и метели. Алтайский край ждет штормовая погода

Фото: "Толк"

Вслед за непогодой, согласно прогнозу синоптиков, в регионе ожидается резкое похолодание, которое придет уже 9 января

Штормовое предупреждение действует в Алтайском крае – очередной не самый приятный погодный сюрприз ожидается в регионе 8 и 9 января.

“В Алтайском крае днем 8 января и сутки 9 января ожидается усиление ветра 18-23 метра в секунду, местами порывы 25-28 метров в секунду (100,8 километра в час – Прим. ред. ), осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы. 9 января похолодание”, – сказано в предупреждении регионального Гидрометцентра.

Ввиду столь нестабильной погоды жителям региона следует учитывать погодные условия и проявлять осторожность. Автомобилистам по возможности лучше воздержаться от дальних поездок.

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , новости горного алтая в контакте ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Полноценное питание и движение – главные слагаемые здоровья сосудов

08.01.2024

 Новости Барнаул

Старый Новый год в «Шишковке»: два прекрасных события в один день

08.01.2024

 Новости Барнаул

Еще две участка трассы закрыли в Алтайском крае

08.01.2024

 Новости Барнаул

До +4: о погоде в Алтайском крае 8 января

08.01.2024

 Новости Барнаул

Ветер до 100 км/ч, дождь и метели. Алтайский край ждет штормовая погода

08.01.2024

 Новости Барнаул

Порывистый ветер и снегопады обрушатся на Алтайский край 8 января

08.01.2024

 Новости Алтай

Как вернуться к работе после новогодних выходных: несложная инструкция

08.01.2024

 Новости Алтай

Что обязательно нужно съесть в Бабьи каши. Народные приметы 8 января

08.01.2024

 Новости Алтай

Школьники и их родители стали участниками экологической акции «Добрая зима для птиц»

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix