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Ведущая праздников в Горняке

Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем защитника Отечества

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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем защитника Отечества

23 февраля жители России отмечают День защитника Отечества. В честь этого мэр Барнаула Вячеслав Франк обратился к гражданам с поздравлением.

Уважаемые барнаульцы!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник символизирует доблесть, мужество и стойкость российского народа.

Мы гордимся сегодняшними защитниками страны, участниками специальной военной операции, продолжающими священные традиции российского воинства, всеми, кто честно и преданно служит Родине, кто своим трудом и отвагой укрепляет ее авторитет.

Особые слова благодарности ветеранам вооруженных сил, которые посвятили свою жизнь защите суверенитета и обеспечению безопасности России. Низкий поклон – ветеранам Великой Отечественной войны.

Подвиги героев прошлого и настоящего помогают воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, прививать любовь к Родине, ответственное отношение к ее судьбе.

От всей души желаю защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов на службе. Всего самого доброго вам и вашим близким!

Глава города В.Г. Франк

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Взято отсюда.

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