Вячеслав Франк провел совещание по вопросу капитального ремонта школы №13

Сегодня в администрации города состоялось совещание по вопросу капитального ремонта барнаульской школы № 13, расположенной по адресу: ул. Анатолия, 193. В совещании приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, старший помощник прокурора города Татьяна Максименко, заместитель руководителя подрядной организации ООО “СК Мир” Карен Зурначян, руководители комитета по образованию.

Напомним, школа, требующая капитального ремонта, является одной из самых старейших в городе. Заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук рассказала, что в 2023 году было проведено техническое инструментальное обследование здания с привлечением специализированной организации АО «ПИ Алтайкоммунпроект». Организация дополнительно исследовала состояние фундаментов здания, произвела замеры отклонений в конструктивных элементах.

«Согласно заключению, для дальнейшей безопасной эксплуатации здания необходимо проведение капитального ремонта школы. Комитетом по образованию подготовлена советующая проектная документация, определен подрядчик», – рассказала Наталья Михальчук.

По результатам проведения конкурсных процедур школой заключён муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания с ООО «СК Мир» на сумму более 25 млн рублей. На эти средства запланировано проведение ремонта здания, систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, системы аварийного оповещения и АПС, замена дверных и оконных блоков, сантехнических приборов, напольного покрытия, штукатурно-малярные работы. Завершить ремонт по условиям контракта должны 15 августа 2024 года. Подрядчик уже приступил к работам.

Напомним, что на время проведения капитального ремонта образовательный процесс для учащихся школы организован в очном режиме. Так, ученики младших классов продолжат обучаться в школе №54, куда их временно перераспределили в связи с началом подготовительных работ. А учащиеся 5-11 классов на период капитального ремонта обучаются в школе №1. Доставка детей к месту обучения осуществляется автобусами.

Подводя итоги совещания, глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что особенно важно, чтобы образовательный процесс начался уже с 1 сентября этого года.

«Это для на очень важный объект. Между комитетом, подрядчиком и руководством школы должна быть выстроена эффективная система взаимодействия, чтобы все вопросы возникающие в процессе проведения капитального ремонта решались в кратчайшие сроки», – поручил Вячеслав Франк.

Глава города также попросил представителя прокуратуры курировать ход работ. Председатель городской Думы Галина Буевич отметила, что соблюдение сроков работ, предусмотренных контрактом, является ключевым фактором предстоящего ремонта.

«Когда школа закрывалась на ремонт, для родителей учеников было важно, чтобы их дети как можно скорее могли вернуться в свою школу», – отметила Галина Буевич.

Взято отсюда.

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