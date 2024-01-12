Вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева заключили под стражу на два месяца

Меру пресечения избрали сегодня, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В СИЗО он пробудет как минимум до 9 марта. Кстати, решение суда фигурант уголовного дела может обжаловать в течение трёх суток. Напомним, сотрудники Управления ФСБ по Алтайскому краю накануне задержали Шеломенцева в его квартире. По версии следствия, ещё в 2020 году, когда обвиняемый занимал должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, он через посредника получил два млн руб. от одного из автобусных перевозчиков. В отношении этого перевозчика ещё раньше возбудили уголовное дело. Изначально Шеломенцев фигурировал в нём как свидетель. Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ сообщила, что в отношении взяткодателя – руководителя коммерческих организаций следователями ранее было возбуждено уголовное дело о даче взятки, которое в настоящее время расследуется. Также уголовное дело по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере расследуется в отношении посредника, передавшего взятку от предпринимателя чиновнику.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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