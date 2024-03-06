Виктор Томенко призвал общественные и религиозные организации активнее выступать с инициативами

Сегодня прошло заседание президиума Совета по вопросам реализации государственной национальной политики при правительстве Алтайского края.

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Губернатор отметил: в современных условиях большая роль в сфере реализации национальной политики отводится совещательным органам с участием представителей институтов гражданского общества. Глава региона поблагодарил участников совещания за вклад в поддержание мира и согласия в Алтайском крае.

«Традиции у нас в крае заложены очень серьезные, глубокие. Также я думаю, что за прошедшие пять, шесть лет нашей совместной работы удалось их поддержать и развить. Нельзя здесь остановиться и нельзя ошибиться. Каждый шаг наш должен быть выверен, обсужден, просчитан. И с полным пониманием двигаться в реализации и развитии государственной национальной политики», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сегодня профильные органы власти взаимодействуют с 57 национально-культурными общественными объединениями. Это важно для укрепления межнационального согласия и гражданского единства народов края.

«Для общения представителей различных региональных религиозных конфессий, направлений, идеологий нужно искать, что нас объединяет. Объединяют нас общие законы, нравственное и духовное развитие. Такие нравственные категории, как милосердие, доброе и участливое отношение к людям, вне зависимости от того, какого цвета кожа, где проживают, когда родились», — отметил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

В заседании участвовали руководители общественных и религиозных организаций. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, главный имам Алтайского края Фахим Хазрат, руководитель регионального отделения Ассамблеи народов России Елена Буянкина поделились достижениями за прошедшие годы.

«Свой посильный вклад я сам и все наши имамы стараемся вносить через работу с нашими верующими, особенно с приезжими, объясняем им правила поведения, рассказываем об Алтайском крае, стараемся разъяснить необходимость изучения государственного, русского языка», — рассказал главный имам соборной мечети Барнаула Фахим Хазрат.

В последние годы серьезное внимание уделяется социальной и культурной адаптации иностранных мигрантов, отметили на заседании. В работу вовлечены органы соцзащиты, образования, здравоохранения, управление по труду и занятости и территориальные органы медицинского страхования.

Взято отсюда.

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