Виктор Томенко провел рабочую встречу с новым руководителем управления ФСИН России по Алтайскому краю

6 марта директор ФСИН Аркадий Гостев в режиме видеоконференцсвязи представил Губернатору Алтайского края Виктору Томенко нового начальника УФСИН России по региону Сергея Герасимова.

Новый руководитель начинал свой профессиональный путь в уголовно-исполнительной системе в 1995 году, будучи младшим инспектором группы надзора. До назначения в Алтайский край более трех лет возглавлял УФСИН России по Брянской области.

Фото: Антон Червяков Аркадий Гостев уверен, что имеющийся опыт позволит Сергею Герасимову быстро войти в курс дела на новом участке работы и успешно решать задачи, стоящие перед пенитенциарной системой Алтайского края.

Фото: Антон Червяков В свою очередь Виктор Томенко подчеркнул, что взаимодействие Правительства региона с УФСИН является плотным и результативным.

Фото: Антон Червяков По словам директора ФСИН России, в 2023 году коллективом УФСИН России по Алтайскому краю были достигнуты позитивные результаты по целому ряду направлений деятельности.

Отдельно Аркадий Гостев отметил важность организации полезной занятости осужденных и развития производственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС. По его мнению, достижение быстрых и высоких результатов зависит от выстроенного взаимодействия с правоохранительными структурами и с органами власти всех уровней. После этого он поблагодарил Виктора Томенко за внимание и поддержку, оказываемые уголовно-исполнительной системе региона.

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