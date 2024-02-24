Виктор Томенко встретился с семьями погибших героев и участниками СВО

23 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с семьями Героев России Алексея Пащенко и Романа Блинова, а также с участниками СВО Владимиром Громовым и Владиславом Терентьевым, чья служба отмечена высокими боевыми наградами.

Участники встречи поделились, как сейчас складывается их жизнь.

Среди приглашенных — родители Героя России Алексея Пащенко Татьяна Анатольевна и Сергей Иванович. Они прибыли из Шипуновского района. Их сын удостоен звания Героя России посмертно. Во время проведения разведки в тылу противника группа старшего лейтенанта Алексея Пащенко обнаружила замаскированные позиции врага. Живая сила и техника противника были уничтожены. Ценой собственной жизни он сберег личный состав разведывательной группы.

– Наш сын проходил срочную службу в морской пехоте. После СВО он хотел восстанавливаться на службе в морской пехоте, но не успел. Мы передали в школьный музей и в районный его личные вещи, морскую форму и полевую, в которой он воевал. Также о его подвиге написано в книге героев СВО, — рассказал Сергей Иванович.

На встрече присутствовала семья Героя России Романа Блинова. Жена погибшего кадрового военного, который неоднократно выполнял воинский долг в «горячих точках», многодетная мама Лейла Блинова пришла на встречу с сыном и двумя дочерями.

– Старший сын Даниил учится сейчас в 8 классе. Хочет пойти по стопам отца, — говорит она.

Даниил рассказал, что хочет поступать на военного переводчика и уже сейчас готовится к поступлению.

Среди участников встречи Владислав Терентьев – старший лейтенант, командир стрелкового взвода. Недавно он был награжден медалью, а также присутствовал вместе со своими боевыми товарищами на встрече с президентом.

– После этой встречи я еще раз убедился в том, что у нас замечательная страна, которая гордится и ценит подвиг своих солдат. Встреча проходила в Санкт-Петербургском морском техническом университете. Я тоже его выпускник. Молодые ребята 20–25 лет, оставив теплое место, оставив обучение, пошли на спецоперацию. Все ребята – очень сильные личности. Это была вторая моя встреча с президентом. Он с нами общался очень заинтересованно, подробно отвечал на наши вопросы. Чувствовалась его поддержка и участие. Первый раз я видел президента в ноябре 2019 года, когда я работал на предприятии «Адмиралтейские верфи». Президент к нам приезжал на закладку военного корабля. Мы с женой шутим, что должна быть и третья встреча с президентом. Сейчас я готовлюсь ехать в госпиталь им. Бурденко проходить обследование. И после этого уже будет ясно, годен я к воинской службе или нет. Если годен, то отправлюсь на переподготовку в Михайловскую военную артиллерийскую академию. Это на СВО пригодится.

В завершении встречи Виктор Томенко пообещал оказывать семьям героев и участникам СВО всестороннюю поддержку.

«Мы ведем большую работу, чтобы увековечить память наших героев. Их подвиги — это уже наша история, история нашей страны, которая будет передаваться из поколения в поколение. И мы заинтересованы, чтобы общение с родными и близкими погибших участников СВО, и с теми, кто возвращается со Специальной военной операции было не формальным, а искренними. По поручению президента страны создан филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Он работает в тесном взаимодействии с органами власти», — отметил губернатор

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Взято отсюда.

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