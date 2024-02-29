Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием

В Штабе Общественной поддержки Алтайского края организовали коллективный просмотр выступления президента.

Источник фото: Катунь 24

В прямом эфире трансляцию смотрели депутаты АКЗС и Барнаульской городской Думы, доверенные лица кандидата в президенты Владимира Путина, члены Общественной палаты Алтайского края.

Глава государства в своем послании говорил о стратегических задачах на ближайшие шесть лет. Президент заявил о создании в стране пяти новых национальных проектов. Один из них – нацпроект «Семья». По словам президента, регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь — не менее 75 миллиардов рублей. Кроме того, в России продлят программы семейной ипотеки и материнского капитала – до 2030 года. Также Владимир Путин подчеркнул: «Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества».

«Также Владимир Владимирович объявил о выплате врачам в городах малой численности. И это, я считаю, очень важные меры, потому что, действительно, врачи сейчас уезжают в более крупные города, девушки, когда планируют беременность не знают, куда пойти, к кому обратиться, а сейчас, я думаю, что в этом отношении будут приняты серьезные меры, которые помогут будущим мамам не бояться, находить квалифицированную помощь, социальную защиту в том числе», — отметила директор реабилитационного центра «Журавлики», доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Ирина Яковенко.

В завершении послания глава государства поблагодарил россиян за солидарность и надежность, а также отметил: сегодня будущее России создают наши воины.

Взято отсюда.

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