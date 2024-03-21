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Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами на прошедших выборах главы государства

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Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами на прошедших выборах главы государства

В мероприятии приняли участие представители Алтайского края.

Источник фото: Катунь 24

Доверенные лица президента собрались в Андреевском зале Кремля.

«Уважаемые друзья, я попросил организовать эту встречу, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании. Мы встречались 31 января, в её начале. И сейчас результаты известны. Все мы должны сказать слова благодарности избирателям, гражданам России за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам всем вместе, потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны», — заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Напомним, в списке доверенных лиц президента на минувших выборах были начальник краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова, руководитель алтайского штаба «Российских студенческих отрядов» Маргарита Барсукова, актриса, солистка Алтайского музыкального театра Виктория Гальцева и руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» Ирина Яковенко.

Взято отсюда.

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