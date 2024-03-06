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Власти Алтайского края опровергли сообщения о нападениях на школы в Камне-на-Оби

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Власти Алтайского края опровергли сообщения о нападениях на школы в Камне-на-Оби

Фото: pixabay.com

Ложные сообщения на такие темы в который раз возникают не только в крае, но и в других регионах страны. Все это фейки и элементы гибридной войны

Фейковые сообщения о якобы готовящихся нападениях на школы теперь уже в Камне-на-Оби опровергли в правительстве Алтайского края.

6 марта в соцсетях и чатах в мессенджерах вновь появилась информация о будто бы готовящихся нападениях на каменские школы.

Все это элементы гибридной войны, которая неприкрыто ведется против нашей страны. Их задача – сеять панику, наводить страх на людей – и на детей, и на родителей. Тексты сообщений, как и в прошлый раз, практически идентичны по всей стране“, – заявили власти.

Правоохранительные органы проверяют информацию и ищут распространителей фейков.

Ранее аналогичные ложные сообщения получали учреждения в Барнауле .

Взято отсюда.

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