Теперь до ближайшего алкомагазина придется идти минимум 20 метров

Сегодня, 27 декабря, в Барнауле запретили ставить пивлавки (и другие точки по продаже алкоголя) вблизи жилых домов. Горожане неоднократно жаловались на грязь, шум и мусор в районе таких «наливаек». Теперь алкомаркеты должны располагаться как минимум в 20 метрах от многоквартирных домов. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

Расстояние измеряется от стены многоквартирного дома до места продажи алкоголя по прямой линии. Обязательное условие — площадь помещения должна быть менее 30 квадратных метров.

Как писал «Толк», горожане устали от шума под окнами — распивающие крепкие напитки посетители «наливаек» громко слушают музыку, ругаются и мусорят.

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27.12.2023