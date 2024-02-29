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Водитель и пассажир погибли в серьезном ДТП в Павловском районе

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Водитель и пассажир погибли в серьезном ДТП в Павловском районе

29 февраля в 7.40 минут на 42 км автодороги А-321 в Павловском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

63-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Canter, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Toyota, еще одна женщина получила телесные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Начальник полиции Алтайского края генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль проведении проверки по факту ДТП.

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Взято отсюда.

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