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Военно-прикладные и служебные виды спорта смогут финансировать из краевого бюджета

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Военно-прикладные и служебные виды спорта смогут финансировать из краевого бюджета

Новая редакция закона Алтайского края «О физической культуре и спорте в Алтайском крае» подготовлена в соответствии с изменениями федерального законодательства.

В декабре 2023 года закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» был дополнен положениями, наделяющими органы госвласти субъектов правом оказывать содействие развитию военно–прикладных и служебно–прикладных видов спорта за счет средств регионального бюджета.

Кроме того, в краевой закон вслед за федеральным предлагается ввести понятие «абилитация» (формирование отсутствовавших ранее способностей) и связанные с этим мероприятия, направленные на включение инвалидов в занятия физической культурой и спортом.

Кроме того, проектом будут скорректированы полномочия органов власти субъектов страны и органов местного самоуправления в области развития массового спорта.

По информации разработчика, изменения закона не повлекут дополнительных расходов из краевого бюджета. Рассмотрят документ на сессии АКЗС 29 февраля.

Взято отсюда.

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