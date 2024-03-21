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Волонтерская помощь на избирательных участках

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Волонтерская помощь на избирательных участках

С 15 по 17 марта волонтеры колледжа групп Мх 301, Тм 302, А 302к, А 3023к под руководством советников директора по воспитанию Малышевой Л.Н. и Гальских А.Л. обеспечивали порядок на территории избирательных участков, расположенных в Железнодорожном районе.

Молодые добровольцы в период выборов президента Российской Федерации, дежурили на 3 участках избирательных комиссий для оказания помощи маломобильным избирателям, гражданам с инвалидностью и представителям старшего поколения.

Волонтёры помогали подняться по ступеням, придержат входные двери, при необходимости сопровождали до помещения для голосования. При обращении избирателей – читали им информацию со специальных стендов.

Волонтёрство на выборах – это уникальный опыт работы и возможность быть в самом центре событий. Волонтёры смогли увидеть работу избирательных комиссий изнутри, расширить кругозор и получить возможность познакомиться с интересными людьми.

Взято отсюда.

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