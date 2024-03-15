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Пластиковые окна в Горняке

Вопрос культуры вождения поднимают жители Барнаула

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С проблемами выезда из парковок сталкиваются горожане, сообщает Barnaul 22.

Вопрос культуры вождения поднимают жители Барнаула

Колесо. Шина

Сотрудники краевой клинической больницы почти каждое утро сталкиваются с проблемой выезда из прилежащей парковки. Недовольство вызывают водители, которые перекрывают все выезды с парковки и между рядами.

Также не могут выехать с парковки работники, выходящие с ночных смен: некоторые бросают автомобили посередине и специально отключают охранную сигнализацию.

Также врачи сталкиваются с хамством: на просьбы освободить выезд получают отказы.

Один из очевидцев уже направил жалобу в ГАИ.

Ранее барнаульцы обратили внимание на огромную кучу снега, которая ставит пешеходов в опасность.

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Взято отсюда
16.03.2024

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