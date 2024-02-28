Вопросы поддержки муниципальных СМИ обсудили на Правительственном часе

Начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук ответил на вопросы депутатов краевого Законодательного Собрания в ходе Правительственного часа. Заседание прошло 28 февраля в Парламентском центре.

Как рассказал начальник краевого управления печати и массовых коммуникаций, ведомство осуществляет основные полномочия по организации основных направлений информационной политики органов исполнительной власти Алтайского края, обеспечивает продвижение региона в информационном пространстве Российской Федерации, формирование единого информационного пространства Алтайского края, поддержку и развитие краевых медиаресурсов, обеспечивает информационную открытость деятельности органов исполнительной власти Алтайского края и реализацию права граждан на получение полной и объективной информации экономической и социальной направленности и ряд других функций.

По данным Роскомнадзора, в Алтайском крае работает 296 зарегистрированных СМИ – 8 телеканалов, 38 радиоканалов, 115 газет, 69 журналов, 3 электронных периодических издания, 5 информационных агентств и 56 сетевых изданий. Государственные СМИ представлены муниципальными редакциями, а также краевой массовой газетой «Алтайская правда», издательским домом «Регион» (куда входят телеканал «Катунь 24» и ряд других СМИ), филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Муниципальные СМИ представлены 67 печатными изданиями, суммарный тираж которых – порядка 140 тысяч экземпляров. Для поддержки муниципальных СМИ производится конкурсная закупка их услуг из краевого бюджета. Уровень поддержки со стороны местных администраций в 2023 году возрос на 20%. Газетам также оказывается помощь в создании электронных версий (есть у 57 изданий), площадок СМИ в соцсетях (есть у 65 изданий). Для СМИ проводятся обучающие и методические мероприятия, они участвуют в грантовых конкурсах.

В числе проблем отрасли начальник краевого управления назвал сложности с качеством доставки газет и журналов «Почтой России». Для ее решения в ведомстве создана специальная группа, которая оперативно реагирует на конкретные ситуации и прорабатывает варианты по альтернативной доставке печатных изданий. Краевые и местные СМИ также волнуют вопросы подготовки и переобучения кадров. Не реже трех раз в год управление по печати проводит обучающие семинары для СМИ, подписано соглашение о практике для студентов.

Парламентарии задали Вячеславу Киричуку уточняющие вопросы к докладу и высказали ряд предложений. В их числе – предложения депутата АКЗС и председателя регионального Союза журналистов Андрея Абрамова о финансовой и организационной поддержке районных СМИ.

«Сегодня были освещены темы перехода к цифровым инструментам, и в этом будущее. Но традиционную отрасль районных газет тоже важно сохранить. Без дополнительной ресурсной поддержки этого не получится. Об этом стоит помнить при обсуждении проекта краевого бюджета на очередной финансовый год», – подвел итог обсуждению заместитель председателя АКЗС – председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.