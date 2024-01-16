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Воронеж подвергся массовым атакам беспилотников, пострадал ребенок

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Воронеж подвергся массовым атакам беспилотников, пострадал ребенок

Фото: pexels.com

Помощь медиков потребовалась девочке после попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого беспилотника. Она получила резаные раны

Воронеж массово атаковали украинские беспилотники в ночь на 16 января. В результате нападения пострадала 11-летняя девочка, у нее резаные раны руки, ноги и шеи, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

Повреждения получили ряд частных домов, в которых выбило окна, а также три многоквартирных дома: в одном из них загорелся балкон.

По словам местных жителей, всего произошло около пяти-девяти взрывов, передает ” Газета.ru “.

По данным Shot , в городе введен режим ЧС. Кроме того, как говорят местные, в Воронеже вновь звучат взрывы, однако официальной информации нет.

Ранее сообщалось, что ночью и утром 11 января три российских региона подверглись атакам украинских беспилотников. БПЛА сбили в Ростовской, Калужской и Тульской областях.

Взято отсюда.

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