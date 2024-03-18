реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Восемь человек получили осколочные ранения после атаки ВСУ по белгородскому поселку

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Восемь человек получили осколочные ранения после атаки ВСУ по белгородскому поселку

Фото: pixabay.com

Все пострадавшие получили осколочные ранения разных частей тела. Некоторые самостоятельно обратились в больницу, всех перевели в белгородское медучреждение

В Белгородской области после отражения атаки украинских ПВО пострадали восемь человек. Среди них оказался подросток, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Беспилотники напали на поселок Октябрьский вечером 17 марта. 15-летний подросток получил осколочное ранение коленного сустава, также ранения от осколков получили пятеро мужчин и две женщины. Всех пострадавших перевели в медучреждения Белгорода, им оказывают помощь.

В результате атаки в нескольких квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна. В четырех частных домах и одной хозпостройке посечены крыши и заборы. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус.

Ранее Гладков рассказал о боях между российскими войсками и ВСУ за пределами Белгородской области. По словам губернатора, на территории региона не осталось украинских бойцов после попытки прорыва ДРГ через границу РФ.

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , новости горного алтая последние свежие ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автомобили, украшенные российским триколором, флагами Крыма и Севастополя, проследовали по…

В Барнауле прошла антинаркотическая акция по раздаче листовок и…

Специалисты комитета общественных связей и безопасности администрации города Барнаула совместно…

Путин сделал несколько важных заявлений после выборов президента

Путин сделал несколько важных заявлений после выборов президента

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru Путин прокомментировал вероятность полномасштабного…

Было жутко: жителей Горно-Алтайска напугали звуки сирены

Было жутко: жителей Горно-Алтайска напугали звуки сирены

Сирены, тревога Фото: unsplash.com Судя по комментариям в соцсетях, сирену…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp