Восемь человек получили осколочные ранения после атаки ВСУ по белгородскому поселку

Фото: pixabay.com

Все пострадавшие получили осколочные ранения разных частей тела. Некоторые самостоятельно обратились в больницу, всех перевели в белгородское медучреждение

В Белгородской области после отражения атаки украинских ПВО пострадали восемь человек. Среди них оказался подросток, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Беспилотники напали на поселок Октябрьский вечером 17 марта. 15-летний подросток получил осколочное ранение коленного сустава, также ранения от осколков получили пятеро мужчин и две женщины. Всех пострадавших перевели в медучреждения Белгорода, им оказывают помощь.

В результате атаки в нескольких квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна. В четырех частных домах и одной хозпостройке посечены крыши и заборы. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус.

Ранее Гладков рассказал о боях между российскими войсками и ВСУ за пределами Белгородской области. По словам губернатора, на территории региона не осталось украинских бойцов после попытки прорыва ДРГ через границу РФ.

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , новости горного алтая последние свежие ,