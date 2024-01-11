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Восемь ДТП за одно утро случилось на дорогах Бийска из-за гололеда

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Восемь ДТП за одно утро случилось на дорогах Бийска из-за гололеда

Фото: pixabay.com

Сильный гололед в городе спровоцировал всплеск аварий на дорогах. Машины и люди просто катились по улицам и не могли остановиться

Утро 11 января в Бийске произошло восемь аварий, заявил руководитель офиса “Авто Эксперт” Михаил Федоров, сообщает “Бийский рабочий” .

Четыре выезда мы оформляли, а еще четыре ДТП – нет, водители просто договорились между собой, решили проблему на месте и разошлись. Две машины получили сильные повреждения: у одной нет боковой части, у второй – задней“, – рассказал он.

В остальных же случаях, как отмечает эксперт, обошлось без серьезных последствий. Автомобили сталкивались из-за невнимательности водителей. В результате аварий никто не пострадал. Основной причиной ДТП стали скользкие дороги.

По данным аваркома, чаще всего их сотрудники выезжали в Приобскую часть, один вызов был на выезде из города, а еще один в Зеленке.

Напомним, что бийчане начали жаловаться на скользкие дороги после окончания новогодних праздников. По их словам, дорожники не реагируют оперативно на проблему и не борются с гололедом должным образом.

Взято отсюда.

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