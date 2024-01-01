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Восстановлено движение по трассе А-322 в Алтайском крае

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На участке дороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» от Бельмесево до Алейска (27-128 километр) сняты ограничения движения.

Восстановлено движение по трассе А-322 в Алтайском крае

Автомобиль. Мужчина за рулем.

Участок автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от Новоалтайска до Бийска (213-345 километр) остается закрытым для грузового транспорта и автобусов, сообщает пресс-центр правительства Алтайского края.

Ранее закрыли движение по нескольким участкам трасс в Алтайском крае.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Местами порывы ветра достигнут 28 метров в секунду.

МЧС рекомендует отказаться от дальних поездок. Телефоны службы спасения 112 и 101.

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Взято отсюда
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