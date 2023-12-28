Собрали ответы на все самые интересные вопросы в одном месте

Сегодня, 23 ноября, в 19 часов завершилась прямая линия губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На ней жители со всего региона задали интересующие их вопросы о неизменных проблемах края: об общественном транспорте, медицине и коммуналке. Всю двухчасовую трансляцию можно пересказать в четырех словах: Томенко пообещал всё решить и отдать поручение. Но были и интересные вопросы. Для удобства НГС.Барнаул собрал их в подборку из пяти главных обещаний губернатора.

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28.12.2023