Вселенская родительская суббота. Что обязательно нужно сделать в этот день

9 марта 2024 года в православной церкви — Вселенская родительская суббота. Ее также называют Мясопустной: она выпадает на последнюю неделю перед Великим постом, когда еще можно есть мясо. Altapress.ru рассказывает, как провести Вселенскую родительскую субботу правильно.

Свечи. Молитва.

Что такое Вселенская родительская суббота

Во Вселенские родительские субботы в православной церкви поминают всех усопших христиан. В этот день к храмах служат особую панихиду, она тоже называется вселенской.

Дата Мясопустной родительской субботы из года в год меняется — она зависит от Великого поста и Пасхи.

Что нужно делать в родительскую субботу

В родительскую субботу принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. На кладбищах и в храмах в этот день служат панихиды.

По церковным правилам, поездка на кладбище — это не самое главное, что нужно сделать в родительскую субботу. В православной церкви считается, что умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы. Дело в том, что душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она нуждается в молитве за нее.

Если не получается сходить в церковь, то умерших можно помянуть в домашней молитве.

Православные родительские субботы в 2024 году: календарь

9 марта – Вселенская родительская мясопустная суббота.

30 марта – Родительская суббота второй недели Великого поста.

6 апреля – Родительская суббота третьей недели Великого поста.

13 апреля – Родительская суббота четвертой недели Великого поста.

9 мая, четверг – Поминовение усопших воинов.

14 мая, вторник – Радоница.

22 июня – Троицкая вселенская родительская суббота.

2 ноября – Димитриевская родительская суббота.

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Взято отсюда

09.03.2024