реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ВСУ 19 марта в очередной раз обстреляли Белгородскую область ракетами

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ВСУ 19 марта в очередной раз обстреляли Белгородскую область ракетами

Фото: pixabay.com

В результате обстрела снаряды прилетели на парковку в Белгороде, также попало по частному сектору в белгородском поселке. По предварительным данным, есть пострадавшие

Российская ПВО днем 19 марта сбила сбила девять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью на фоне сирены ракетной опасности, сообщает Минобороны РФ.

Предварительно, пострадали минимум три человека. Один из снарядов прилетел на парковку в Белгороде, загорелось несколько автомобилей. Также снаряд попал в частный дом, сообщает Telegram-канал Baza .

В поселке Разумное Белгородского района обломок от ракеты упал на машину, авто загорелось. В ближайших окнах выбило окна, также ударило по частному сектору. На место выдвинулись экстренные службы, сообщает SHOT .

Напомним, что ВСУ обстреливали Белгород из РСЗО Vampire утром 18 марта. Над областью уничтожили десять реактивных снарядов.

Взято отсюда.

новости алтай края , лента новостей республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских…

В Барнауле подвели итоги электронных аукционов по поиску подрядных организаций…

Эксперт заявил, что бананы взлетят в цене и пропадут…

Бананы. Фрукты Фото: Pixabay.com На смену эквадорским бананам в России…

Названы марки авто, на которые россияне потратили больше всего…

Машина. Автомобиль Фото: pixabay.com За февраль больше всего денег россияне…

Выполнен план по вовлечению алтайских компаний в нацпроект Производительность…

Компания. Рост Фото: pixabay.com Мероприятиями нацпроекта оказались охвачены сельскохозяйственные организации,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp