ВСУ 19 марта в очередной раз обстреляли Белгородскую область ракетами

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В результате обстрела снаряды прилетели на парковку в Белгороде, также попало по частному сектору в белгородском поселке. По предварительным данным, есть пострадавшие

Российская ПВО днем 19 марта сбила сбила девять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью на фоне сирены ракетной опасности, сообщает Минобороны РФ.

Предварительно, пострадали минимум три человека. Один из снарядов прилетел на парковку в Белгороде, загорелось несколько автомобилей. Также снаряд попал в частный дом, сообщает Telegram-канал Baza .

В поселке Разумное Белгородского района обломок от ракеты упал на машину, авто загорелось. В ближайших окнах выбило окна, также ударило по частному сектору. На место выдвинулись экстренные службы, сообщает SHOT .

Напомним, что ВСУ обстреливали Белгород из РСЗО Vampire утром 18 марта. Над областью уничтожили десять реактивных снарядов.

Взято отсюда.

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