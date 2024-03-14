ВСУ обстреляли Белгород реактивными снарядами 14 марта

Фото: vk.com/belgorod1

Предварительно, район обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО. Известно об одном погибшем водителе и трех пострадавших

ВСУ вновь совершили массированную атаку на Белгород. На подлете к городу и Белгородским районам утром 14 марта сбили восемь воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Предварительно, в результате прилета в легковушку погиб водитель. Также известно о двух пострадавших женщинах и одном мужчине, на место выехали бригады скорой помощи.

По информации Telegram-канала Shot , погибший житель умер на въезде в Белгород. Утверждается, что в горящем от прилета авто он проехал еще около 100 метров, но выбраться из него не смог.

Кроме того, повреждены два частных дома и одно из учреждений здравоохранения: в нем пробита кровля и повреждены пятый и шестой этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль.

По данным Readovka , один из снарядов попал в здание судмедэкспертизы в Сосновке. В здании разрушен потолок, стены и выбиты окна.

Напомним, что Белгородская область практически ежедневно подвергается атакам ВСУ. Так, 13 марта в Белгороде дроны напали на здание ФСБ и жилой дом, а 12 марта один из БПЛА попал в здание администрации.

Взято отсюда.

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